تم تحديد جلسة المرافعة أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لطلب الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز يوم الأربعاء 11 نوفمبر المقبل، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأضاف نفس المصدر أن طلب الإفراج تم إيداعه يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 من طرف محامي هيئة دفاع المعتقل الموجود في الحبس المؤقت منذ أكثر من 10 أشهر.

ويواجه نكاز تهم التحريض على حمل السلاح ضد مسؤولين في الدولة، عرض منشورات على الفايسبوك من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وتعود وقائع القضية إلى نشر نكاز لشريط فيديو على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" يهدد فيه نواب البرلمان من التصويت لصالح مشروع قانون المحروقات.

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المعني يوم الرابع ديسمبر 2019 في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه بعدها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.