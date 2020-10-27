أكد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الثلاثاء، إلغاء التجمع الشعبي الختامي الخاص بحملة الاستفتاء عن الدستور الذي كان مقررا غدا بسبب تعرض أمينه العام لوعكة صحية.

وحسب بيان الحزب العتيد فإن الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي تعرض لحالة إعياء أثناء تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة الشهيد بعزيز بالبليدة، اضطرته إلى تقليص مدة خطابه، والاعتذار من الحاضرين.

وأضاف البيان أنه "بعد انتهاء التجمع، زار فريق طبي الأمين العام بمقر إقامته، ونصحه بالخلود للراحة لمدة أربعة أيام، لتفادي أي مضاعفات، حيث تم الوقوف على ارتفاع في الضغط السكري وضغط الدم".

وتبعا لهذا الوضع، قرر "الأفلان" إلغاء التجمع الشعبي الختامي للحملة الانتخابية المقرر غدا بالعاصمة، مقابل القيام بسلسلة من الأنشطة والأعمال الجوارية في مختلف المحافظات.