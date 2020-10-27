قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الاستقالة من منصبه بعد حملة سحب الثقة التي تم تنظيمها ضده الفترة الأخير، حسب ما نقل موقع "غول" العالمي.

الأمور اشتعلت بشكل واضح في شهر أوت الماضي، بعد خسارة برشلونة 8/2 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وخروج ليونيل ميسي للتهديد بالرحيل عن الفريق.

حملة سحب الثقة قامت بتحقيق أهدافها، بعدما نجحت في جمع الأصوات اللازمة لإجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو ومجلس إدارة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الحكومة الكتالونية رفضت إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا، وهو ما دفع بارتوميو ومجلس إدارته للاستقالة.

ويأتي ذلك نظراً لرغبة بارتوميو وباقي المديرين بمجلس إدارة برشلونة، بصعوبة استمرارهم في الظروف الحالية، وتعقد موقفهم أمام أعضاء النادي.

يذكر أن بارتوميو جاء إلى برشلونة بعد استقالة ساندرو روسيل في 2014، وبعد تحقيق الثلاثية في 2015 زادت شعبيته بصورة كبيرة، قبل أن تنهار بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية.