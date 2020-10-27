شدد وزير المناجم محمد عرقاب اليوم الثلاثاء بتبسة على “ضرورة تدعيم منجمي الحديد ببلديتي الونزة وبوخضرة من أجل مضاعفة الإنتاج الوطني من هذه المادة”.



وقد أوصى الوزير خلال تفقده لهذين المنجمين على إدارة مركب مناجم الحديد للشرق بتوظيف عدد إضافي من العمال و السهر على إعداد برنامج عمل جديد من شأنه تدعيم ومضاعفة الإنتاج الوطني من الحديد.



وبعد أن استمع لشروحات وافية حول طريقة عمل المنجمين وتسييرهما وقدراتهما الإنتاحية العادية والاستثنائية بسبب المشاكل التي واجهها مؤخرا مركب سيدار الحجار للحديد و الصلب بولاية عنابة والظروف الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، شدد السيد عرقاب على “ضرورة توظيف يد عاملة من المنطقة تخضع لتكوين وتأهيل” إضافة إلى “اعداد برنامج مناوبة يضمن توفير مخزون هام من الحديد الخام”.