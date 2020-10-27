أوضح وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بخصوص قضية مقتل إمرأتين بسوق دبي بباب الزوار في العاصمة، أنه تمّ القبض على المتهم في القضية يوم 23 أكتوبر، وهو ابن أخت إحدى الضحيتين، ويبلغ من العمر 18 سنة.



الجاني وفي الأسبوع الأخير حسب وكيل الجمهورية، كان يقيم مع الضحيتين البالغتان من العمر ما بين 58 و46 سنة تسكنان بنفس المنزل العائلي.



المتهم ، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية للدار البيضاء ، بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، كما أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس على ذمة التحقيق.