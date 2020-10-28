أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف ، اليوم الأربعاء، أنها أنقذت ليلة البارحة فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من على جسر حي الشقة بمدينة الشلف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في منشور عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك أن الوحدة الرئيسية بالشلف تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة منتصف الليل و خمسين دقيقة من أجل إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 37 سنة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر حي الشقة في بلدية الشلف.

وأضاف ذات المصدر فرقة النجدة تمكنت من إقناع الفتاة للعدول عن هذه المحاولة و تحويلها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد، فيما بقيت الدوافع والأسباب مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة التي كانت حاضرة بعين المكان.