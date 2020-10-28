أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير فرعي للدراسات والمعاهدات بالمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.

وأفاد بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن المديرية العامة للموارد البشرية، وجهت مراسلة إلى الجهات القضائية والمؤسسات تحت الوصاية، تدعو فيها القضاة والموظفين الراغبين في الترشح لتولي هذه الوظيفة إلى إيداع طلباتهم لدى رؤسائهم الإداريين. وحسب ذات المصدر فإن المراسلة تضمنت كذلك شروط الترشح وإجراءات عرض الترشحات على لجنة خاصة مشكلة قصد انتقاء الإطار الذي سيتبوء هذه المسؤولية.

واختتم البيان بالقول وبذلك يؤكد وزير العدل، حافظ الأختام، مرة أخرى، عزمه على الاستمرار في نهج الشفافية في التعيين في الوظائف.