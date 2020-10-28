ينظم المركز الجزائري لتطوير السينما العرض الشرفي للفيلم الروائي الطويل "هيليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم يوم 5 نوفمبر المقبل بأوبرا الجزائر، حسب بيان للمركز.

واختير مؤخرا "هيليوبوليس" الذي سيعرض للجمهور على الساعة الخامسة مساء في إطار الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ليمثل الجزائر في مسابقة أوسكار أحسن فيلم روائي طويل دولي (فيلم ناطق بغير اللغة الإنجليزية) التي تنظمها الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة.

وخصص المركز من جهة أخرى عرضا خاصا بالإعلاميين يوم 4 نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا بقاعة ابن زيدون برياض الفتح بالجزائر العاصمة بحضور المخرج والطاقم التقني و الفني للعمل.

وأنتج هذا الفيلم المركز الجزائري لتطوير السينما بدعم من وزارة الثقافة والفنون. ويدور هذا العمل السياسي المقتبس عن أحداث واقعية حول شخصية "زيناتي"، أحد ملاك الأراضي ببلدة "هيليوبوليس" بولاية ڨالمة (شرق الجزائر) وإبن "قايد"، الذي تأثر بالأفكار الإدماجية، غير أن ابن "زيناتي"، الطالب الشاب، يتبنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر.

الفيلم الذي يتخذ من تاريخ 1940 بداية لأحداثه يرصد أيضا الأسباب التي أدت لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكب فيها المعمرون فضائع رهيبة بحق الجزائريين، وهو إدانة صريحة للإبادات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر.

ويعتبر هذا العمل ومدته 116 دقيقة الفيلم الروائي الطويل الأول لقاسم جعفر، وقد كان جاهزا للعرض "منذ نهاية فبراير الماضي" غير أن الجهة الوحيدة المنتجة ممثلة في المركز الوطني لتطوير السينما قد "أجلت عرضه عدة مرات" حسب ما كان قد صرح به المخرج