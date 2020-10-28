"هؤلاء عقدوا من وضعية أنديتهم"

قال المناجير ووكيل اللاعبين والمدربين المعتمد من قبل الفيفا عبد العالي عاشوري بأن سوق الميركاتو الصيفي في الجزائر هذا الموسم لم يعرف حركية كبيرة على العموم، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كرة القدم وغيرت من ورقة طريق كبار الأندية.

وفي تصريح لـ "الخبر" أكد أنه "في الجزائر لا يوجد توازن بين الأندية، عدد الفرق التي لديها شركات وطنية يعد على الأصابع، فيما تعيش الأخرى على مساعدات البلدية والأشخاص وهذا ما خلق مشكل كبير"، مردفا " حتى الفرق التي توجد في وضعية مادية مريحة فهي في شد وجذب مع الفيفا والمحاكم الرياضية بخصوص النزاعات بينها وبين اللاعبين والمدربين."

هؤلاء زادوا الطين بلة

المتحدث ذاته حمل بعض الرؤساء مسؤولية الوضعية التي تتواجد عليها فرقهم . مضيفا " صراحة المشكل يكمن كذلك في رؤساء الفرق لم يستلهموا الدرس من التجارب السابقة، كيف لأندية لديها نزاعات وديون تقدر بالملايير وتقوم بانتداب اللاعبين فعلا الأمر محير ".

هذان الناديان..النموذج الناجح

عبد العالي عاشوري قال بأن كل من وفاق سطيف ونادي بارادو اعتمدا على الشبان وسياسة التكوين حتى لا يكون لديهم مشكل نزاعات وصراعات داخل أروقة المحاكم الرياضية مستقبلا بالعكس هما يقومان بتكوين اللاعبين ثم إعادة تحويلهم إلى أندية كبيرة مقابل عائدات مالية محترمة.

وأسدل الستار منتصف الليلة البارحة على فترة التحويلات الصيفية بالجزائر وسارعت فيها الأندية إلى إنهاء تعاقداتها مع اللاعبين المتواجدين في فرق أو المنتهية عقودهم.