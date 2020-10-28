أكد المدير العام لمركز التجارة العالمية الجزائر، أحمد طيباوي، ان السوق الجزائرية تمتلك إمكانات نمو كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية وهذا بعد انتشار استعمال التكنولوجيا الحديثة و الرغبة السياسية الهامة من أجل عصرنة النشاطات الاقتصادية.

و في كلمته خلال ندوة عبر تقنية التواصل المرئي نظمت من طرف مركز التجارة العالمية-الجزائر حول التوجه نحو التجارة الإلكترونية، اعتبر طيباوي أن معدل انتشار الأنترنت و الاستعمال المتنامي للتكنولوجيات الحديثة و الكفاءات الشابة في الجزائر جعلت من الجزائر سوقا قوية تملك إمكانات نمو عالية في مجال التجارة الإلكترونية، مضيفا أن الجزائر قد سجلت تأخرا بالنسبة للبلدان الأخرى في هذا المجال لكن بإمكانها تدارك الوضع بصفة سريعة جدا.

وأضاف المتحدث "كل ما خسرناه يمكن تداركه في وقت قصير جدا. الأدوات الضرورية موجودة من أجل تحقيق الإقلاع في مجال التجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "تطوير هذا المجال لا يخدم مصالح بعض الأطراف التي تخشى شفافية المعاملات".

وقال طيباوي إن الجزائر بإمكانها في المستقبل تصدير خدماتها خصوصا فيما يتعلق بتنمية الأسواق الإفريقية. "

سيتم تشجيع هذا النمو من طرف الرغبة السياسية للدولة التي ترغب في عصرنة القطاع التجاري من خلال تعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني في المساحات التجارية"، يشير المسؤول، مضيفا إن "التاريخ المحدد للامتثال لهذه التعليمة قد تم تأجيله بسنة (حسب مشروع قانون المالية 2021) وهذا نظرا لضرورة استعمال أجهزة دفع محلية الصنع و تفادي اللجوء إلى استيرادها".