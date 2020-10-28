حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية تيارت، 5201 قرص مهلوس وأوقفت 3 عناصر يشكلون شبكة وطنية للاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

وأفاد الملازم الأول للشرطة، أحمد خالدي، رئيس خلية الاتصال بأمن الولاية، أن العملية تمت عقب توقيف شخص ينحدر من ولاية تيارت، على متن مركبة قادما من جنوب عاصمة الولاية، ناقلا لـ 300 قرص مهلوس قصد الترويج. وإثر تفتيش مسكنه بإذن من الجهات القضائية، ضبط به 1010 أقراص مهلوسة، وبعد التحقيقات والتحريات تم التعرف على هوية ممونيه المقيمان بإحدى ولايات الوطن، وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لهذه الولاية، أوقفا المشتبه فيهما وتم حجز 3891 قرص مهلوس آخر، بما مجموعه 5201 كبسولة مهلوسات من نوع "قريقبالين"، وينتظر تقديم الموقوفين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 44 سنة أمام النيابة العامة لمحكمة تيارت.