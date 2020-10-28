ضجة في إسبانيا أحدثها فيديو انتشر على مواقع لتواصل الاجتماعي لنجم فريق ريال مدريد كريم بن زيمة.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها برنامج "التشيرنغيتو" الشهير فيديو المحادثة بين بن زيمة وزميله ميندي ، حيث طالب الأول من الثاني عدم تمرير الكرة لزميلهم البرازيلي فينسيوس جونيور. وحسب المصدر ذاته فإن بن زيمة قال لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا ".

والمثير أن حديث مهاجم المرينغي مع ميندي كان أمام أنظار فينسيوس الذي لا يتحدث اللغة الفرنسية، في حين ظل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يراقب بصمت مادار بينهما.

وحوّل فريق ريال مدريد الإسباني، هزيمته إلى تعادل إيجابي بثنائية لمثلها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ خلال الجولة الثانية من دوري المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.