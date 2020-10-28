نظم صباح اليوم أعضاء بالمكتب المسير وأنصار لنادي شباب بني ثور الصاعد الجديد لبطولة القسم الثاني لكرة القدم ، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر قاعدة الحياة 24 فبراير، للتنديد بما وصفوه بالممارسات الإقصائية التي تمارسها شركة سوناطراك إزاء فرق الجنوب عموما وورڨلة خصوصا .

وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية ، أنه من غير المعقول أن يواصل مجمع سوناطراك استفزاز سكان المنطقة وأسرة الرياضة ، بتمويل فرق من الشمال، في حين يتم إقصاء أندية الجنوب . وأكد المتحدثون أن نادي شباب بني ثور المتوج بكأس الجمهورية سنة 2000 ، يمر بأزمة مالية خانقة ستعيقه عن الدخول في المنافسة ،

مؤكدين في ذات السياق رفضهم للمقترح الذي عرضته مؤسسة سوناطراك والمتعلق بمنح الفريق مبلغ 3 ملايير يتسلمها المكتب المسير على دفعات .

ووجه المحتجون نداءا إلى رئيس الجمهورية ، طالبوا فيه بوضع حد للمعاملة التمييزية التي ينتهجها مجمع سوناطراك ضد الأندية الرياضية بالجنوب ، مشيرين إلى أن مسؤولي هذه الأخيرة تعهدوا بدعم النادي في حال حقق الصعود لبطولة القسم الثاني في صيغتها الجديدة، فلماذا يتملص مسؤولو هذه الشركة من وعودهم يتساءل منظمو الوقفة الاحتجاجية .