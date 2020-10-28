أطاحت مصالح أمن ولاية تيبازة، بشبكة لتنظيم "الحرڨة" تتكون من خمسة أشخاص من بينهم امرأتين، وتم حجز معدات للحرڨة منها زورقين ومحركات بحرية في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة.

وأشار مصدر مسؤول بمصالح أمن ولاية تيبازة أنه وفي إطار مجهودات مصالح أمن الولاية في محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة إلى مصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي راشد ، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بتنظيم رحلات غير شرعية عن طريق البحر، انطلاقا من سواحل تيبازة، تم فتح تحقيق في القضية وتسطير خطة أمنية ميدانية والتحري في القضية، أسفرت عن توفيق خمسة مشتبه فيهم من بينهم إمرئتان، وتنفيذا لأوامر التفتيش لمساكنهم تم حجز زورق نصف صلب مزود بمحرك من نوع "ياماها"، زورق عادي، ثلاثة محركات بحرية ، دلو لتعبئة البنزين وطوق نجاة .

وعلى إثر توقيف المشتبه فيهم تم إنجاز ملف إجراءات قضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار، لغرض تنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البح، التستر وعدم التبليغ، حيازة معدات بحرية بدون وثائق مع انعدام رقمها التسلسلي، فيما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.