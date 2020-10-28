أعطى وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء ، خلال زيارته إلى مصنع سيماف ببجاية، إشارة تصدير الشركة منتجاتها إلى فرنسا، وحسب بيان الوزارة، تتمثل هذه المنتجات في ثلاجات تجارية وأجهزة أخرى.

وأثنى الوزير على هذه الخطوة من الشركة المختصة في صناعة الثلاجات التجارية وتجهيزات المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها، كما طاف الوزير في أجنحة المصنع حيث استمع إلى عروض من طرف مسؤولي الشركة.

وسيماف هي مؤسسة صناعية تم تأسيسها سنة 1978، ويتربع المصنع الذي يحتوي على تجهيزات متطورة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتمكنت من تطوير شبكة توزيع تمتد إلى 43 ولاية .