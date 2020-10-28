أبرمت إدارة فريق وداد تلمسان العائد إلى منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقدا تمويليا "محدد الأهداف" مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لمجمع سوناطراك يستفيد من خلاله من مبلغ يقدر بـ 50 مليون دج خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وحسب الإذاعة الجزائرية ونقلا عن المدير الولائي للشباب والرياضة لولاية تلمسان فإنه وفقا لبنود العقد المبرم مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء, فإن المبلغ المالي المرصود سيحول إلى رصيد الوداد على شكل ثلاث دفعات خلال المدة الأولية المتفق عليها، أي ثلاثة أشهر، يكون الشطر الأول منها بقيمة 20 مليون دج، على أن يوزع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية على شطرين.