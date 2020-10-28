ما من شك أن الواقي الشمسي أحد أهم مستحضرات العناية بالبشرة، فهو لا يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة فقط، بل أيضاً هو أحد أفضل المنتجات المضادة لشيخوخة البشرة.

لكن هل تعرفين أن هناك نوعين من الواقي الشمسي: الكيماوي والفيزيائي؟ وما هو الأكثر فاعلية على البشرة؟ خصوصاً أن هناك الكثير من المستحضرات والتركيبات المتاحة أمامك والتي لها إيجابيات وسلبيات على البشرة في الوقت نفسه. لذلك، ما هو الفرق بين الواقي الشمسي الكيماوي والفيزيائي، وما هو الأنسب لنوع بشرتك.

يتكوّن واقي الشمس الكيماوي من مركبات عضوية قائمة على الكربون، مثل الأوكسي بنزون والأفوبينزون والأوكتينوكسات والأوكتيلات... التي تشكل جزيئات تخترق الجلد لتمتصّ أشعة الشمس فوق البنفسجية، فتحوّلها إلى طاقة، ثم إلى الحرارة، ثم تتبدد كلياً، لذلك يمكن تشبيهه بالإسفنجة التي تعمل على امتصاص أشعة الشمس قبل أن تضر الجلد.

أما واقي الشمس الفيزيائي فيحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مكونات تستقر على سطح الجلد لتعكس الأشعة فوق البنفسجية، فيبقى ضررها بعيداً عن البشرة، وبالتالي هو يعمل بطريقة معاكسة مقارنة مع الواقي الشمسي الكيماوي.

في حين أن كلاهما يحمي من أشعة الشمس الـ UVA وUVB، فإن عامل الحماية من الشمس في الواقي الشمسي ذي النوعين الكيماوي والفيزيائي، يختلف من حيث طول مدة حمايته للبشرة من أشعة الشمس الضارة.

حيث يميل الواقي الشمسي الكيماوي إلى التحلّل بشكل أسرع عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية مقارنة بالواقي الشمسي الفيزيائي.

من جهة أخرى، يحتوي الواقي الشمسي الفيزيائي على تركيبات نشطة توفر حماية فورية للبشرة من أشعة الشمس، فيما تتطلب واقيات الشمس الكيماوية ما بين 20 و30 دقيقة ليبدأ تأثيرها بالظهور ضد الأشعة فوق البنفسجية.

لكن في الأحوال كافة، ينصحك الاختصاصيون باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية لا يقل عن 30، فكلما كان أعلى كلما ساعد في حماية البشرة من الشمس بشكل أفضل.

نصائح ضرورية

إذا كنت تمتلكين بشرة حساسة وتعانين من اضطرابات جلدية، ينصحك الاختصاصيون باستخدام الواقي الشمس الفيزيائي، لأنه أخف وأكثر أمانا على هذا النوع من البشرة. أما إذا كنت ممن يتعرضن بكثرة لأشعة الشمس، فينصحونك باستخدام الواقي الشمسي الكيماوي، كون مفعوله يدوم لفترة أطول على البشرة.

ومن بين أفضل أنواع واقي الشمس الكيماوي، يمكنك اختيار Anthelios AOX Daily Antioxidant Serum with Sunscreen SPF 50 أو Super Power Sunscreen Mousse SPF 50.

ومن بين أفضل أنواع واقي الشمس الفيزيائي، اعتمدي مثلاً HydraTint Pro Mineral Broad Spectrum Sunscreen SPF 36 أو SPF 30 Mineral Body Sunscreen Spray.