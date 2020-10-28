فتح الناطق الرسمي لفريق مولودية الجزائر الطاهر بلخيري النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار ورئيس الفاف خير الدين زطشي. وقال :" زطشي ومدوار لم يكونا معنا في المستوى إلى درجة أننا اتصلنا هاتفيا بمدوار مرارا وتكرارا لتسوية قضية روني لكنه لم يرد علينا."

وأردف :" قدر المولودية عالي ولن يمسه لا زطشي ولا مدوار ، وإن كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بالفريق فأقول لك نحن صامدون، كل القوانين واضحة لكنكم أثبتم إخفاقكم وفشلكم لهذا عليكم بالرحيل".

بورايو: مزيان لاعب في المستوى لكن..

تحدث المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر عبد اللطيف بورايو عن الانتدابات التي قام بها النادي تحسبا للموسم القادم . بورايو قال :" الاستقدامات كانت مدروسة وفي مستوى تطلعات الإدارة وجمهور النادي، مضيفا :" عملية تجديد عقود اللاعبين ستكون بناءا على المستوى الذي يقدمونه" ، مردفا :" فيما يخص إعارة لاعب الترجي التونسي عبد الرحمان مزيان إلى صفوف النادي، لدينا 9 لاعبين ينشطون في نفس منصب اللاعب، صحيح كان لاعبا دوليا سابقا لكن حتى تجربته مع العين الإماراتي لم تدم طويلا هذا ليس إنقاصا من حجمه، لكن لدينا عدد كاف من الأسماء التي تنشط في منصبه."