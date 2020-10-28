تعمل مصالح الأمن في تلمسان وفي إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر و إستغلالا لبعض المعطيات الواردة إلى مصالحنا بخصوص هذه الظاهرة الأسبوع الماضي ، و على إثر حاجز مراقبة للمدخل الشرقي للمدينة لعناصر أمن دائرة هنين تم توقيف مركبة من نوع هيونداي، على متنها 05 أشخاص من بينهم شخص من جنس أنثى برفقتها ابنها الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا، بعد التفتيش الدقيق للمركبة و الأشخاص السالفي الذكر تم العثور على جوازات السفر و مبلغ مالي بالعملة الصعبة، و بعض الأمتعة.

وتبين لعمناصر الأمن أنهم بصدد التأهب لعملية الهجرة السرية، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي الذي أمر بفتح التحقيق في القضية، عملية الاستغلال مع سالفي الذكر أفضت إلى تحديد هوية و مواصفات المنظم الرئيسي للرحلة و توقيفه مع حجز قارب نصف مطاطي مزود بمحرك من نوع ياماها 55 حصان، مبلغ مالي من العملة الصعبة، جوازات السفر، هواتف نقالة، على إثر ذلك تم إنجاز إجراء قضائي بموجبه سيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.