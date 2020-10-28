أفادت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، بضمان الدوام خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذلك على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر مدن الولايات وذلك من 09.00 سا إلى 15.00 سا, حسب ما جاء في بيان لذات المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنه "حرصا منها على إرضاء زبائنها, تسهر على تقديم أفضل خدماتها خلال هذه العطلة، من خلال ضمان الدوام من 09.00 سا إلى 15.00 سا وهذا من أجل الحرص على استمرارية خدماتها طوال هذا اليوم".

وأشارت إلى أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت تخص الوكالات الرئيسية المتواجدة بمقر مدن الولايات، باستثناء ولاية الجزائر، حيث حددت على مستواها كل من وكالة حسين داي، برج البحري، باب الزوار، بن مهيدي، عين النعجة، بئر وتة، زرالدة، عين البنيان و بن عكنون.

كما جددت اتصالات الجزائر التزامها بضمان أمن ورفاهية زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه.