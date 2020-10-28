أثار نزاع رياضي تونسي جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد أن هدد نحو ألفي شخص بالهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، إثر قرار وصفوه بـ"غير العادل" للاتحاد التونسي بتعليق نشاط فريقهم الكروي.

Getty Images هدد نحو ألفي شخص من سكان منطقة الشابة الساحلية جنوب شرق تونس بهجرة جماعية غير قانونية نحو السواحل الإيطالية

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر في 17 تشرين الأول/أكتوبر تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات التي ينظمها لموسم 2020-2021.

https://twitter.com/Tunigate/status/1320696207778500608

وعزا الاتحاد قراره إلى "عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي رغم مراسلة النادي وتذكيره في العديد من المرات".

"مهمشون من الدولة"

وكانت مدينة الشابة قد شهدت مظاهرات، وإضراب عام احتجاجا على القرار، وأغلقت العديد من المتاجر والمحلات والإدارات أبوابها، كما عمد متظاهرون إلى اغلاق المدخل الرئيسي للمدينة وأحرقوا إطارات، بينما تظاهر آخرون حاملين رايات الفريق باللونين الأبيض والأخضر.

وقال عضو تنسيقية دعم الهلال الشابي محمد علي عباس لوكالة فرانس برس "أمام هذا الصمت من قبل السلطات على هذه المظلمة، قرّر سكان المنطقة من مختلف الأعمار مغادرة البلاد نحو إيطاليا".

وشكل أنصار النادي هذه التنسيقية لدعم فريقهم وتنظيم الهجرة الجماعية.

https://twitter.com/F7hmayda/status/1320787901802831873

وعبر مغردون عن سخطهم حيال القرار ووصفوه بالـ "مهزلة"، كما طالبوا بدعم شعبي للفريق.

https://twitter.com/Ilyes54195831/status/1317797590256263173

ويبدو أن حالة الرفض للقرار قد أدت إلى إعلان وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، أن تعليق نشاط الهلال الشابي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم غير قانوني، وأضاف مهددا "بحل الاتحاد في حالة التقصير أو سوء التصرف".

https://twitter.com/histoiredesfax/status/1321014871685767174

في المقابل انتقد مغردون آخرون تهديد جمهور فريق الهلال بالهجرة الجماعية باتجاه السواحل الإيطالية، معتبرين هذه "الطريقة الجديدة للاحتجاج "غير مجدية وتنم عن قلة في الوعي المجتمعي".

https://twitter.com/TvAmilcar/status/1321028386194599936

ونشب خلاف حاد بين رئيس الاتحاد وديع الجريئ ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر منذ أشهر بعد ان نشر الأخير تدوينة على موقع فيسبوك يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق إداري.

https://twitter.com/yousra_brahim/status/1317780337729175552

وفي بيان الثلاثاء، قالت وزارة الشباب والرياضة انها تسعى الى "إيجاد حلول توافقية لحل الاشكال وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة والحرص على تهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد".

ونصبت التنسيقية خيمة في ميناء الشابة لتسجيل أسماء الذين يريدون المشاركة، بحسب مراسل فرانس برس.

وأضاف عباس أن أكثر من 200 قارب ستخصص لهذا الامر "بعد القرار الجديّ من قبل الأهالي الذين يشعرون بأنهم مهمشون من قبل السلطة".