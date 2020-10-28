أعلن رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، الملغاشي أحمد أحمد اليوم الاربعاء، ترشحه لعهدة ثانية على رأس الهيئة القارية، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 12 مارس المقبل بالرباط (المغرب).

و كتب الرجل الأول للكاف في تغريدة له على حسابه الشخصي "تويتر" ما يلي:" لقد تغيرت الكاف كثيرا منذ 4 سنوات. أنا فخور بالعمل المنجز من طرف طاقمي. أشكره كثيرا على الدعم المقدم لكرة القدم في إفريقيا و خارجها. فبعد تفكير معمق و مشاورات، قررت الترشح ثانية".

من جهتها أعلنت الاتحادية الملغاشية لكرة القدم في بيان لها, عن ترشح أحمد أحمد لعهدة جديدة, حيث قالت:" سجلت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم رسميا الترشيح الذي تقدمت به الاتحادية الملغاشية لكرة القدم، لأحمد أحمد الرئيس الحالي للكاف، لعهدة جديدة لرئاسة الهيئة الافريقية".

وكان أحمد أحمد قد انتخب يوم 16 مارس 2017 بأديس أبابا (اثيوبيا) و الذي يشرف قريبا على نهاية عهدته، حيث فاز بـ34 صوتا مقابل 20 لمنافسه عيسى حياتو الذي ترأس الكاف منذ سنة 1988.

من جهته، أكد التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للكاف، ترشحه للرئاسة، و ذلك في رسالة بعث بها هذا الشهر للاتحادية التونسية لكرة القدم، لكنه لم يقدم بعد ترشيحه بصفة رسمية .

و حسب بي بي سي إفريقيا، فإن أحمد أحمد يكون قد تلقى تأييد 46 جمعية وطنية للكرة الافريقية من أصل 54 و ذلك لتولي عهدة ثانية في الانتخابات المقبلة.

و ستكشف الهيئة المسيرة للكرة الافريقية على موقعها الرسمي، عن أسماء المترشحين يوم 11 جانفي 2021.