تمكنت وحدات حراس السواحل اليوم الأربعاء من إنقاذ 20 مرشحا للهجرة غير الشرعية في عرض البحر بولاية مستغانم , حسبما أستفيد من المجموعة الإقليمية لذات الهيئة.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل قامت اليوم بإنقاذ 11 شخص (10 بالغين وقاصر واحد) كانوا على متن قارب للهجرة غير الشرعية على بعد 7 أميال بحرية (13 كلم) شمال بلدية بن عبد المالك رمضان.

وتم خلال العملية الثانية اعتراض قارب كان على متنه 9 مرشحين للهجرة غير الشرعية على بعد ثلاث أميال بحرية (5ر5 كلم) شمال مستغانم.

وقامت ذات الوحدات بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي كورونا (كوفيد 19) قبل تسليمهم للمصالح الأمنية ثم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية .