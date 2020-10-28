اكدت مليكة بن دودة وزيرة الثقافة اليوم في تجمع شعبي اقيم بدار الثقافة لمدينة تميمون على اهمية مشاركة المراءة بقوة في الاستفتاء على الدستور الدي بادر به السيد رئس الجمهورية باعتبار ان هدا الاخير سيعزز مكانة المراءة مبرزة اهم ايجابيات الدستور خاصة لجهة استقلال القضاء والفصل بين السلطات والحريات وتكريس التشاور في كل المستويا ت والقضاء نهائيا على الحكم الفردي وكانت وزيرة مرفوقة بالسيد والي الولاية قد قامت بزيارةللمركز الوطني للتراث المبني بالطين بتيميمون، حيث استمعت الى معلومات عن المركز وتاريخ انشائه الذي يعود لسنة 2015، ووقفت على جهود المركز في تثمين الخبرات والتقنيات المستعملة في الحفاظ على هذا التراث المادي العريق، خاصة الزخرفة التقليدية، وتقديمه لدورات تكوينية لفائدة المهتمين بهذه الثقافة،



