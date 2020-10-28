كرم الوزير الأول عبد العزيز جراد ، مساء اليوم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم المنظمة في اطار الطبعة 22 لأسبوع القرآن الكريم التي جرت فعالياتها بولاية مستغانم يومي 19 و 20 أكتوبر تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.



ويأتي هذا التكريم في اطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجامع الجزائر الذي أشرف عليه الوزير الأول وحضره كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني ومسؤولون سامون بالدولة و أعضاء الحكومة وكذا السلك الدبلوماسي الإسلامي في الجزائر .



هذا و رُفع لأول مرة الآذان من جامع الجزائر الأعظم لصلاة المغرب بمناسبة المولد النبوي الكريم ليتم بعدها اقامة صلاة العشاء بعد تكريم الفائزين بالمسابقة.