انتزع فريق برشلونة فوزا ثمينا بهدفين نظيفين من مضيفه جوفنتوس في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.



وخاض البرسا أول مباراة له في حقبته الجديدة بعد استقالة رئيس النادي المثير للجدل، والذي تولى رئاسة النادي الكتالوني منذ جانفي وحتى استقالته الثلاثاء الماضي بعد فترة عصيبة أدت لجمع أكثر من 20 ألف توقيع من أعضاء النادي لإجراء اقتراع على سحب الثقة من بارتوميو ومجلسه.



وقدم ميسي ورفاقه عرضا قويا اليوم في محاولة لمحو آثار الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد السبت الماضي في الكلاسيكو الأول للدوري الإسباني هذا الموسم.



وسجل هدفي الفوز للبرسا عثمان ديمبلي (13) وميسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليكون هدفه الأول في شباك يوفنتوس في عقر داره على مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين، كما رفع ميسي رصيده إلى 120 هدفا في البطولة الأوروبية.



ورفع البرسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد جوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثاني.



