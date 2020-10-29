عمقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات وتراجعت 5%، مع تجاوز إجمالي إصابات "كورونا" 44.5 مليون عالمياً، واتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق.

في الوقت نفسه توقف ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشياً عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار "زيتا".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمير بنحو 5 % إلى 37.18 دولار للبرميل في تمام الساعة 35:13 /زوالا بتوقيت الجزائر. كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر5.1 % عند 35.50 دولار للبرميل.

وقالت خبيرة الأسواق مارغريت يانغ: "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا.

وتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة".

وتعتزم مجموعة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في جانفي 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.