تسابق لجنة التعاقدات للنادي الأهلى بقيادة أمير توفيق الزمن بشأن إنهاء التفاوض مع نجم وهداف منتخب الجزائر والأهلى السعودي يوسف بلايلى، خاصة بعد الأزمات التي وصلت إلى طريق مسدود مع فريقه السعودي.

وأبدى يوسف بلايلى نجم منتخب الجزائر، الذي فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي موافقة على ارتداء القميص الأحمر خلال الموسم المقبل، إلا أن هناك بعض الأندية القطرية التي سوف تدخل في المفاوضات مع اللاعب .

ووافق بلايلي على التنازل بشأن المقابل المادي الذي سوف يدفعه الأهلى له. وترى لجنة التخطيط بقيادة المدرب محسن صالح أن يوسف بلايلي هو البديل المناسب لتدعيم هجوم الأهلي خاصة بعد فشل المفاوضات لانتقال اللاعب الأورغوياني سيرينو مهاجم صن داونز، بطل جنوب إفريقيا.