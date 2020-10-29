تجاوزت إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى العالم، حاجز الـ 44 مليونا و229 ألفا و969 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، في وفاة مليون و 170 ألفا و283 حالة حتى الآن.

تدابير صارمة بألمانيا

شرعت ألمانيا في فرض تدابير صارمة لمدة أربعة أسابيع لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتم ضخ مساعدات تصل إلى عشرة مليارات أورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي إن التدابير "الصارمة" و"الصعبة" ترمي إلى "كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية" وقالت ميركل "يجب أن نتحرك الآن"، من أجل تجنّب العودة إلى "حالة الطوارئ الصحية"، مشددة على أن القواعد الجديدة ستطبّق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة.

ويشمل الاتفاق إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية على غرار دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وأحواض السباحة، اعتبارا من يوم الإثنين. وستقام المسابقات الرياضية من دون جمهور.

ويحدد القرار بعشرة أشخاص الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات الخاصة.

فرنسا تعلن الحظر العام

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الأربعاء الحظر العام في بلاده ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد ـ 19) في الأراضي الفرنسية.

وقال الرئيس ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة.

وأضاف إن السلطات الفرنسية المعنية تسجيل 40000 إلى 50000 إصابة بفيروس (كورونا) يوميا "بحيث تفوق هذه الأعداد قدرات المستشفيات الفرنسية".

ولفت إلى أن هذه الزيادة المطردة بالإصابات "تضرب أوروبا كلها ونحن جميعنا نشعر بالاستغراب والمفاجأة لهذا الانتشار السريع".

وحذر من أن الموجة الجديدة من فيروس (كورونا) ستكون أسوأ وأشد وطأة من الموجة الأولى التي قتلت 30000 شخص. وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الأربعاء عن تسجيل 36437 إصابة و244 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة.