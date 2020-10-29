شرع البدو الرحل في ولايات إليزي وتندوف وتمنراست بداية من ليوم الخميس في الإدلاء بأصواتهم في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وذلك قبل 72 ساعة من يوم الاستفتاء المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الانتخابي.

وكانت قوافل تضم 20 مكتب تصويت متنقل توجهت الأربعاء نحو المناطق النائية بولايتي إليزي وتندوف الحدوديتين لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم الاستفتائي. فبولاية إليزي فإن الأمر يتعلق بقوافل 10 مكاتب تصويت متنقلة تتوزع عبر مناطق وقرى نائية على مستوى ثلاث بلديات بكل من إليزي وجانت وبرج الحواس، حيث يرتقب أن تستقبل أزيد من 4.800 مسجل عبر هذه المناطق.

وتحصي ولاية إليزي هيئة ناخبة بتعداد يفوق 82.000 ناخب موزعين على 35 مركز اقتراع التي تضم 156 مكتب تصويت عبر البلديات الست بالولاية.

أما بولاية تندوف فإن الأمر يتعلق بما مجموعه 8.465 مسجلا في القوائم الانتخابية عبر 10 مكاتب متنقلة منها ستة مكاتب مخصصة للمناطق النائية ببلدية أم العسل (بوعقبة ووادى الخرب و أحواويش وحاسي منير وحاسي البيضاء وضواحي أم العسل)، فيما خصصت أربعة مكاتب تصويت متنقلة لبلدية تندوف وتخص مناطق غار الجبيلات و تفاقومت وحاسي الناقة والشناشن.

وتحصي ولاية تندوف هيئة ناخبة بتعداد 98.097 مسجلا موزعين عبر 26 مركز انتخاب منها 22 مركزا ببلدية تندوف و4 مراكز ببلدية أم العسل، فيما بلغ مجموع مكاتب التصويت بالولاية 198 مكتبا منها 10 مكاتب متنقلة. كما توجهت قوافل تضم 21 مكتب تصويت متنقل من مجموع 34 مكتبا متنقلا إلى ولاية تمنراست والتي ستجوب المناطق النائية عبر 06 بلديات (تمنراست وأبلسة وعين أمقل وإدلس وتازروك وتين زواتين).

كما إنطلقت صباح اليوم عملية التصويت في مناطق البدو الرحل بدائرة البرمة الحدودية بولاية ورقلة في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، و تضم دائرة البرمة ست مكاتب متنقلة بهيئة ناخبة تقدر ب 7648 ناخبا وناخبة .