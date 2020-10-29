حصد الفيلم الصامت "سينابس" للمخرج نور الدين زروقي جائزة أحسن إخراج بمهرجان الفيلم القصير بلاهاي (هولندا) الذي أقيم من 16 إلى 26 أكتوبر الحالي، حسبما أفاد به منتج الفيلم بتيارت.

وأوضح عبد الحليم حافظ زروقي مسير مؤسسة "سينما الشباب" أن الفيلم القصير الصامت "سينابس" للمخرج نور الدين زروقي قد فاز بهذه الجائزة مناصفة مع فيلم "إعدام ميت" للمخرج المغربي محمد الهوري.

وأبرز ذات المصدر، أن لجنة التحكيم للمهرجان أشادت بالمستوى الفني العالي والمحتوى الإنساني لفيلم مما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض.

وتعد هذه الجائزة الثانية التي يحرزها الفيلم بعد جائزة "النعامة الذهبية" في المسابقة الدولية الكبرى للمهرجان الدولي لنواكشوط. كما شارك في عدة مهرجانات بموريتانيا والمغرب ومصر وسويسرا .