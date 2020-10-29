شرعت أمس الأربعاء، مؤسسة الإسمنت لعين الكبيرة في ولاية سطيف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) في تصدير شحنة جديدة تقدر بـ 40 ألف طن من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) نحو دولة الدومينيكان بأمريكا الجنوبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش انطلاق العملية، أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بهذه الشركة لخميسي رحال أن " هذه الأخيرة تندرج في إطار السعي إلى الوصول نحو أسواق جديدة بعد ما تم تسويق هذه المادة الأولية الأساسية في إنتاج مادة الإسمنت إلى عديد الدول الإفريقية والأمريكية على غرار السينغال وكوت ديفوار وغينيا والبيرو والبرازيل" .

وحسب رحال فقد ساهمت شركة الإسمنت لعين الكبيرة "بشكل كبير " في مجال تصدير منتجات المجمع حيث تمكنت منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الجاري من تصدير كمية تناهز 550 ألف طن من مادة الكلنكر وذلك عبر دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

كما يتوقع أن تصل الكمية المصدرة من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) المنتجة بشركة الإسمنت بعين الكبيرة إلى غاية نهاية السنة الجارية حدود 750 ألف طن وفقا لما أضافه المكلف بالإعلام و الاتصال بذات الشركة.

وترتكز السياسة المسطرة من طرف شركة الإسمنت بعين الكبيرة – حسب رحال - على تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تنويع المداخيل خارج المحروقات و تشجيع المنتوج المحلي على التموقع في الأسواق الخارجية.

يذكر بأن مصنع الإسمنت بعين الكبيرة يقوم سنويا بإنتاج ثلاثة ملايين طن من الإسمنت مما يجعله من بين أهم وأنجح المؤسسات العمومية في مجال صناعة الإسمنت على المستوى الوطني.