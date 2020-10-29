علق الممثل الدولي السامي لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، على ما يثار في العالم أخيرا بشأن الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وقال موراتينوس، في بيان لمكتب أمين عام الأمم المتحدة، إن "حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان"، محذرا من "إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن البيان.

وأشار البيان الأممي إلى أن "الممثل الأعلى يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة وحالات التعصب التي أثارها نشر الرسوم المسيئة".

وتابع البيان: "الرسوم الكاريكاتورية الاستفزازية أثارت أيضاً أعمال عنف ضد مدنيين أبرياء تعرّضوا لهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم أو عرقهم".

وأكد موراتينوس أن "إهانة الأديان والرموز الدينية تسبّب الكراهية والتطرّف العنيف، مما يؤدي إلى استقطاب المجتمع وتفكّكه".