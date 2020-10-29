قام الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وألقى الفريق شنڨريحة بالمناسبة كلمة ، أكد فيها أنه "يسعى وسيظل يسعى أن يكون الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة لا يعتمد على توفير المواد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بل نود أن يكون الوعي لدى الأفراد العسكريين بحجم هذه التحديات في أعلى درجاته، لأن الوعي بحساسية مهامنا هو حجر الزاوية لأي خطورة نخطوها في اتجاه المحافظة على أمن الجزائر وتثبيت ركائز استقرارها".

وأضاف قائلا: "إني على يقين بأنكم واعون أكثر من أي وقت مضى بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم وعلى يقين بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي يعون أكثر من أي وقت مضى بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومدركون تمام الإدراك بأن الاضطلاع بهده المهام لن يأتي إلا بتحضير مختلف الوحدات تحضيرا مثاليا يتناغم مع جسامة هذه المهام النبيلة لاسيما التحكم في التجهيزات العصرية والأسلحة المتطورة المتوفرة في الحوزة".

وتابع قائلا "لقد حرصنا دوما على أن تكون إستراتيجيتنا متكاملة الإبعاد ومتماسكة المعايير ومتكيفة بانسجام شديد مع التطورات الجيوسياسية المحيطة بنا. سعينا وسنبقى نسعى بقوة إلى أن يكون استعدادنا لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة لا يعتمد فقط على توفير الموارد البشرية، والوسائل المادية الضرورية، بل نود دائما بأن يكون الوعي لدى الأفراد العسكريين بحجم هذه التحديات في أعلي درجاته، لأن الوعي بحساسية مهامنا هو حجر الزاوية لأي خطوة نخطوها في اتجاه المحافظة على أمن الجزائر وتثبيت ركائز استقرارها".