أعرب مدرب شباب بلوزداد، الفرنسي فرنك دوما عن ارتياحه باكتمال تعداد الفريق الذي يواصل استعداداته بجدية كبيرة تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020/2021. وصرح دوما للموقع الرسمي للنادي اليوم الخميس أنه يشعر بارتياح كبير بعد اكتمال التعداد "بالرغم من تذبذب مستوى التحضيرات، إلا أننا تأقلمنا مع الوضع، نعمل كثيرا لتحضير العائدين من الحجر الصحي، أما بالنسبة للعناصر التي لم تصاب بكورونا فالأمر أسهل بكثير، لذا نعمل على إعادة الجميع إلى المستوى المطلوب".

وكشف المدرب الفرنسي أن تحضيرات اللاعبين اللذين لم يتوقفوا عن التدريبات ستستمر حسب البرنامج المسطر، وأنه بالنسبة للمجموعة الأخرى العائدة مؤخرا، أعد لها برنامجا خاصا لاستدراك النقص الذي تعاني منه، متمنيا أن يكون التعداد أكثر جاهزية الأسبوع المقبل تحسبا للمواجهة الودية الأولى التي سنخوضها منذ انطلاق التحضيرات، أولويتنا حاليا هو تحضير الفريق من الناحية البدنية".

وأكد دوما أن إصابة بعض العناصر بفيروس كورونا أعادت اللحمة أكثر بينهم وزادت من عزيمتهم، وكنا نتصل باللاعبين طوال الوقت لنطمئن على أحوالهم، كان الوضع مخيفا نوعا ما، إنه وباء يجهله الجميع ويجب علينا احترام التدابير الصحية كارتداء الكمامة واستعمال الهلام. لا أعلم كيف انتقلت العدوى، حتى أنا لا أعلم كيف أصبت، لم تظهر علي أية أعراض، اللاعبون خضعوا للحجر الصحي في الفندق في غرف منعزلة".

وحول رأيه حول رزنامة مباريات الفريق هذا الموسم أوضح دوما "ككل موسم نحن مضطرون لمواجهة الجميع، الفرق أن البطولة ستلعب هذا الموسم بـ 20 فريقا، والشيء المقلق بالنسبة له هو عدم الإعلان عن تواريخ المباريات لحد الآن ".

وفي ختام حديثه وجه دوما رسالة لأنصار شباب بلوزداد قائلا "أظن أن جماهيرنا تتواجد في نفس وضعيتنا، حرمنا من كرة القدم منذ عدة أشهر، سررنا كثيرا بعودتنا لأجواء العمل، لست متأكد أن الجمهور بإمكانه العودة إلى المدرجات في الوقت الراهن، الأكيد أننا سنكون في المستوى لتمثيل ألوان شباب بلوزداد على أحسن وجه وسندافع بكل شراسة وشرف على لقبنا لأننا لدينا طموحات كبيرة سنعمل على تحقيقها".