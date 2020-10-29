أعلن اتحاد الجزائر اليوم الخميس، عن اكتشاف عدة حالات إيجابية بدون أعراض كورونا المستجد، عشية اللقاء الودي الذي برمج يوم الجمعة أمام الجار نادي بارادو.

وكتب النادي في بيان عبر صفحته الرسمية في" فايسبوك"،"امتثالاً واستمراراً لقواعد البروتوكول الصحي ومع الاهتمام أيضاً بالحفاظ على صحة لاعبينا وصحة الفريق المنافس، أجرى نادينا اختبارات PCR جديدة قبل 48 ساعة من المباراة الودية التي كانت مبرمجة ضد نادي بارادو (هذا الجمعة ، 30 أكتوبر الساعة 4 مساءً بملعب حيدرة).

لسوء الحظ ، تشير النتائج النهائية التي تم الحصول عليها إلى وجود عدة حالات إيجابية بدون أعراض.. وجاء في البيان، ولهذه الأسباب ، تم اتخاذ قرار بحصر مجموعتنا بأكملها في فندق في ضواحي العاصمة. من الواضح أن الاستعدادات ستستمر للاعبين غير المصابين.