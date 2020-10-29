أكد الاتحاد الوطني لمركبي أجهزة غاز البترول المميع كوقود للمركبات (UNIAGPL) ،اليوم الخميس في بيان ، أن الجزائر تحوز على قدرات لتحويل حوالي 500 ألف مركبة سنويا نحو نظام "سير غاز"، داعيا إلى تعزيز هذه الخطوة المهمة في إطار التحول الطاقوي الوطني نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح ذات المصدر أن نسبة تحويل مركبات الحظيرة الوطنية نحو وقود "سير غاز" لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة، في وقت "تتو فر مراكز وورشات التحويل الموزعة عبر مختلف ولايات القطر الوطني وقدرها نحو 650 مركز على قدرات لتحويل 500 ألف مركبة سنويا" ، مضيفا أنه في العام المنصرم "تم تحويل 100 ألف مركبة نحو نظام التشغيل بهذا الوقود النظيف".

وثمن الاتحاد مسعى الحكومة التي حددت هدف تحويل نحو 200 ألف مركبة نحو "سير غاز" خلال العام المقبل ، لكنه شدد على ضرورة دعم مرافقة هذا المشروع على جميع الأصعدة ،حيث سيسمح لخزينة الدولة باقتصاد أموال كبيرة ناجمة عن دعم الوقود الكلاسيكي (البنزين).

وأضاف البيان أن "استحداث وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يكشف جليا إلحاح وعزم الحكومة على تحقيق الانتقال نحو الطاقات الخضراء" لكنه أشار إلى ضرورة مساهمة كل القطاعات ذات الصلة بهذا المجال لإنجاح مشروع التحول نحو هذه الطاقات الصديقة للبيئة .

ويعتزم الاتحاد - يضيف البيان- رفع العديد من المقترحات العملية إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بخصوص"مشروع تحويل 200 ألف سيارة سنة 2021" و يدعو بهذه المناسبة إلى تنظيم لقاء مع كل الجهات المعنية والمؤثرة في المشروع لإزالة كل العوائق التي تعترضه .