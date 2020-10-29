أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تمديد الحجر الصحي 15 يوما مع إضافة تسع ولايات جديدة، ليصل عددها إلى 20 ولاية بدلا من 11.

وحسب البيان، فقد تم تكييف ساعات الحجر من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي بدلا من الساعة السادسة.

وأضاف نفس البيان أنه تم تجديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشرة يوماً ابـتداءً من تاريخ 31 أكتوبر 2020، لأحد عشر ولاية، وهي: باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، ووهران.

كما تم تطبيق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي لنفس المدة على تسع ولايات جديدة "تدهور فيها الوضع الصحي" هي: البويرة، بومرداس، المسيلة، ورقلة، المدية، برج بوعريريج، تبسة ، تيارت، وبسكرة.

وأكد الوزارة الأولى في بيانها أنه "يمكن للولاة، وبعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى".