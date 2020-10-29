أخمدت وحدات الحماية المدنية سبعة حرائق منزلية وحرائق أشجار وأحراش بسبب استعمال المفرقعات والشموع بالإضافة إلى تحويل شخص مصاب بجروح في عينه وهذا على مستوى ولايات الجزائر والشلف وسطيف، حسبما أفاد به بيان المديرية العامة.

و أكدت خلية الإعلام في أنه تم إخماد حريق في غرفة إحدى المنازل بالإضافة إلى تحويل شخص يبلغ من العمر 19 سنة أصيب بجروح عميقة على مستوى العين اليمنى ببلدية تنس (ولاية الشلف). أما بولاية سطيف فقد تم إخماد حريق أخر بغرفة بمنزل يقع ببلدية بئر العرش (ولاية سطيف) بسبب المفرقعات.

و في ولاية الجزائر سجلت وحدات الحماية المدنية تدخلات عدة لإخماد حرائق مست غرف بمنازل تقع بعدة بلديات على غرار الأبيار و بئر توتة و عين البنيان و بلوزداد وجسر قسنطينة و الجزائر الوسطى و الحراش. وتسبب في هذه الحرائق - حسب البيان- استعمال المفرقعات.