أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس.

ونقلت قناة СNews عن مصدر في الشرطة المحلية تأكيده أن المشتبه فيه اعتقل اليوم قرب محطة قطارات في المدينة، عندما كان بصدد ركوب ترام.

وكشفت الشرطة، حسب القناة، أن الموقوف مهاجر أفغاني انقضت فترة سريان تصريح الإقامة الممنوح له، والتحقيقات جارية الآن مع هاتفه للكشف عن اتصالاته داخل البلاد وخارجها.

ويعد هذا ثالث هجوم أو محاولة هجوم شهدته فرنسا منذ بداية اليوم، وقد قتل رجل مسلح بسكين صباح اليوم ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام بمدينة نيس، ثم قتلت الشرطة مسلحا آخر هدد بتنفيذ عملية طعن في مدينة أفينيون.

من جهته ذكر مراسل "سبوتنيك" في باريس، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ هجوم طعن جديد في باريس باستخدام السكاكين. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أن شخصًا مجهولًا مسلحًا بسكين هاجم المارة في منطقة "بورت دي لا شابيل".