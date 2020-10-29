أكدت الحكومة أنها لا تستبعد اتخاذ أي إجراء في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة بالجزائر.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، اليوم الخميس " تذّكر الحكومة بأنها لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونًا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره".

وأضاف بيان الوزارة الأولى أن هناك احتمال إلى اللجوء لتدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع البيان "إذ تُجدّد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، فإنها تدعو الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التّجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السّبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء".