اشتعال سيارة في الطريق المؤدي للرئاسة
مجتمع
29 أكتوبر 2020 () - م.ف.عثماني
شهد الشارع المؤدي إلى رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، مساء اليوم، حادث اشتعال سيارة كانت متجهة نحو بلدية المرادية.
وبحسب ما عاينت "الخبر" فقد حاول المواطنون والعاملون في فندق الجزائر "سان جورج" سابقا، إطفاء النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك وظلوا يكررون محاولاتهم لمدة حوالي ربع ساعة، إلى أن تدخل رجال الحماية المدنية وأخمدوا النيران بسرعة.
وخلفت الحادثة حالة خوف وسط محيطها، خصوصها وأنها وقعت بجانب محطة وقود، كما أحدث زحمة مرورية.