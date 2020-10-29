شهد الشارع المؤدي إلى رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، مساء اليوم، حادث اشتعال سيارة كانت متجهة نحو بلدية المرادية.

وبحسب ما عاينت "الخبر" فقد حاول المواطنون والعاملون في فندق الجزائر "سان جورج" سابقا، إطفاء النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك وظلوا يكررون محاولاتهم لمدة حوالي ربع ساعة، إلى أن تدخل رجال الحماية المدنية وأخمدوا النيران بسرعة.

وخلفت الحادثة حالة خوف وسط محيطها، خصوصها وأنها وقعت بجانب محطة وقود، كما أحدث زحمة مرورية.