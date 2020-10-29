أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتداء الذي وقع قرب كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس معتبرا أنه "اعتداء إرهابي إسلامي"، حسب ما نقلت قناة "فرانس 24".

وأشار ماكرون، في كلمة له من مدينة نيس التي توجه إليها عقب وقوع الاعتداء، إلى أننا "لن نتخلى" عن أي من القيم الفرنسية. مضيفا: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

ووعد ماكرون بنشر مزيد من القوات لتعزيز حماية المواقع الهامة ومنها أماكن العبادة والمدارس.