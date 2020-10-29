أدانت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، اللاعب الجزائري المحترف في نادي إنجي بستة أشهر سجن غير نافذة.

وحسب ما نقلت الصحافة الفرنسية فإن المحكمة فرضت كذلك غرامة مالية قدرها 2000 أورو على اللاعب السابق لنادي بارادو بعد إدانته بارتكاب أفعال مخلة بالحياء، وانتهاك خصوصيات جيرانه.

كما يتعين على الملالي الخضوع للمعالجة النفسية والالتزام بها، لمدة 18 شهرا، مع تعويض ضحاياه عن الضرر المعنوي الذي ألحقه بهم.

وكانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت الملالي في ماي الماضي، بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في فناء المجمع السكني الذي يقطنه.