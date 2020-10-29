تحدث مدرب نادي كالياري الإيطالي أوزبيو دي فرانسيسكو عن مردود الدولي الجزائري آدم وناس خلال أول لقاء يخوضه كأساسي.

وساهم وناس في فوز فريقه كالياري على نادي كريموناز(1-0) مساء أمس الأربعاء في مباريات الدور الثالث لكأس إيطاليا.

وصرح اللاعب الدولي الايطالي السابق بعد تأهل فريقه قائلا:" وناس بصدد التطور، لقد أظهر أشياء جميلة (أمام كريموناز)، حيث بإمكانه تقديم تمريرات حاسمة وكذلك التسجيل مباشرة".

ففي لقاء كأس إيطاليا، قام المدرب دي فرانسيسكو بتدوير تعداده وإعطاء الفرصة لمن لم يلعب كثيرا منذ بداية الموسم من بينهم وناس الذي لم يقم بتحضيرات ما قبل الموسم بسبب انتقاله المتأخر إلى كالياري.

وقد انتقل الدولي الجزائري إلى كالياري في الساعات الأخيرة من "المركاتو الصيفي" على سبيل الإعارة مع أسبقية الشراء، حيث لعب كل فترات اللقاء و كاد يسجل في مناسبتين، لولا تدخل الحارس المنافس.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب فاراقو (د 69) بعد كرة أساء ردها الحارس فيوداليسو بعد قذفة أرضية للاعب الجزائري.

ويأمل وناس أن يكون أداؤه مقبولا، حيث يمني نفسه باللعب مجددا كأساسي يوم السبت المقبل على ميدان بولونيا لحساب الجولة السادسة للكالتشيو".