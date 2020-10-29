تم تقديم السويسري من أصول تونسية، معز بوعكاز، مدربا جديدا لاتحاد بسكرة رسميا، اليوم الخميس بمقر الفريق، وفق ما أعلن عنه النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وحسب ما أوردته إدارة النادي، فإن بوعكاز سيتولى شؤون العارضة الفنية لتشكيلة "الزيبان" خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021, خلفا لنذير لكناوي المتنقل بدوره إلى نصر حسين داي.

وشهدت مراسم تقديم المدرب الجديد لممثل الجنوب الشرقي، لوسائل الإعلام، حضور رئيس النادي فارس بن عيسى,، رفقة المناجير العام للفريق عبد القادر تريعة.

و أفاد المصدر أن المدرب الجديد للنادي الأخضر والأسود "سيباشر مهامه التدريبية بداية من مساء اليوم (الخميس)".

وسيكون في مساعدة بوعكاز، الدولي الجزائري الأسبق حدو مولاي، الذي أشرف على تحضيرات الفريق قبل حلول المدرب الرئيسي بأرض الوطن.

ويملك المدرب بوعكاز (54 سنة) خبرة طويلة في مجال التدريب بالجزائر، حيث أشرف على عدة أندية، بدأها مع وفاق سطيف خلال 2007، قبل أن يتنقل إلى اتحاد بلعباس وسريع غليزان ومولودية وهران وشبيبة الساورة وشبيبة بجاية وأخيرا أهلي برج بوعريريج.