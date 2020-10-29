كشفت مصادر في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغت الكونغرس بنيتها بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" إلى دولة الإمارات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر لها إن "البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات".

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على هذه الأنباء، بقوله: "نحن جميعا نواجه تهديدا مشتركا".

يذكر أن الكيان الصهيوني قد ألمح، في وقت سابق، إلى موافقتها على بيع أمريكا طائرات "إف-35" للإمارات.

وقال نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، إن تل أبيب لن تعارض بيع أمريكا "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".

وكان مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قد أكد أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات إف-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لدولة الاحتلال.