دعا "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، اليوم الخميس، إلى إلغاء احتفالات المولد النبوي "تضامنا مع ضحايا اعتداء نيس".



وجاء في نص البيان على موقع "تويتر": "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي حدث بالقرب من كنيسة نيس".



وأضاف البيان: "ندعو المسلمين في فرنسا لإلغاء احتفالات المولد النبوي تضامنا مع الضحايا وعائلاتهم".



ووقع هجوم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، صباح اليوم الخميس، أوقع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم قطع رأس امرأة. وألقى رجال الأمن القبض على المهاجم، حيث أصيب بجروح أثناء الاعتقال.