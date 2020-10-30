رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالثقيل على التصريحات الأخيرة لمجلس ادارة مولودية الجزائر خلال الندوة الصحفية الأخيرة والتي صرح فيهال كل من مهدي عيزل و الطاهر بلخيري بأن الفاف والرابطة خذلا النادي بخصوص قضية اللاعب الكاميروني روني.

ونشر الموقع الرسمي للفاف بيان يقول فيه :" بأن مسؤولو الهيئتان مذهلون من الخرجة الاعلامية لشبه مسير يجهل شؤون الادارة وقام بالتهجم بوقاحة على رئيسا هاتين الهيئتين." وأضاف المصدر ذاته :" أنصار مولودية الجزائر لن ينخدعوا بقضية روني , على الأقل الرابطة والفاف تتفق مع هذا المسؤول على نقطة وهي أن أموال سوناطراك ملك للشعب وبالتالي ليس هناك شك في تبديدها."

وختم البيان بأن الفاف والرابطة يحتفضان بحق متابعه هذا المسؤول أمام جميع الهيئات القضائية.