وقع في حدود الساعة التاسعة وسبع دقائق من صباح اليوم الجمعة، انفجار للغاز داخل بيت بالمكان المسمى عين الزيت قرب حي الكتاب بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية، متسببا في إصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 75 سنة من بينهم إمرأة حامل أصيبت بحروق من الدرجة الثانية على مستوى عدة أعضاء من جسمها.

وتم نقلهم على جناح السرعة نحو مستشفى محمد بوضياف من قبل أعوان الحماية المدنية. كما سارعت مصالح الأمن بمعية مصالح سونلغاز إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي أثار حالة من الرعب وسط سكان الجوار، و يعود حسب أولى التحريات إلى وقوع تسرب على مستوى أنبوب تمرير الغاز إلى سخان الماء، كما تسبب الانفجار حسب بيان أولي لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية في انهيار كلي لسقف بيت العائلة المصابة.